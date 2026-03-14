Il tecnico del Milan ha dichiarato che per qualificarsi in Champions League sono necessarie altre cinque vittorie e ha espresso speranza che l’arrivo di Sheva porti fortuna. Alla vigilia della partita contro la Lazio, ha affermato che se la squadra farà bene, nessuno dietro di loro potrà superarli. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere la propria prestazione.

E adesso, occorre non buttare al macero tutti gli sforzi compiuti per arrivare fin qui. Dove "qui" significa aver in qualche modo rimesso in discussione l'ovvietà dello scudetto nerazzurro. Dopo le imprese, il pericolo maggiore arriva sempre dai possibili cali di tensione. E Allegri lo sa bene. "Dopo il derby eravamo tutti contenti, tre punti che ci hanno permesso di allungare sulle inseguitrici, i giocatori la sera hanno festeggiato ma martedì la squadra si è ripresentata in modo molto sereno. Ora dobbiamo fare un altro passetto avanti, adesso il prossimo obiettivo è quello dei 70 punti. Non è questione di provare a vincere lo scudetto, 60 punti non bastano per fare nulla, né per la Champions né per lo scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Per la Champions servono altre cinque vittorie. Speriamo che Sheva porti bene..."

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