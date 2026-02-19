Migranti revocato il fermo della Sea-Watch 5 L’Italia dovrà risarcire l’ong per il caso Rackete Meloni | Decisione assurda

Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo di 15 giorni e di annullare le sanzioni contro la nave Sea-Watch 5, facendo seguito alla richiesta dell’ONG. La decisione deriva dal caso Rackete, che ha coinvolto l’imbarcazione nel tentativo di salvare migranti al largo delle coste italiane. L’Italia dovrà ora risarcire l’organizzazione non governativa per le spese legali sostenute. Meloni ha commentato la sentenza definendola “assurda” e ha annunciato che agirà legalmente contro questa decisione.

Palermo, 19 febbraio 2026 - Il tribunale di Catania ha revocato il fermo di 15 giorni e ha ritirato le sanzioni a carico della nave Sea-Watch 5. Ne dà notizia la stessa Ong tedesca sui suoi canali social, annunciando: "Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a sostenere le persone in difficoltà". Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone (tra cui due bambini) avvenuto lo scorso 25 gennaio con l'assegnazione di Catania come porto sicuro. La decisione arriva quasi nelle stesse ore del dispositivo del tribunale di Palermo che ieri aveva stabilito che la stessa Ong dovrà essere risarcita di 76mila euro dall'Italia, oltre alle spese legali per circa 14 mila euro, per il blocco subito nel 2019 dopo il famoso caso della Sea-Watch 3 e della comandante Carola Rackete.