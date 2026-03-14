Durante una perquisizione nel carcere di Arienzo, in provincia di Caserta, la Polizia Penitenziaria ha sequestrato un micro cellulare e una quantità di hashish. L’operazione è stata disposta dal commissario capo Michele Pitti. Nessuno è stato arrestato durante l’intervento. La scoperta è avvenuta nel corso di controlli di routine all’interno della struttura carceraria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un micro cellulare e hashish sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di Arienzo, in provincia di Caserta, durante una perquisizione disposta dal Comandante, il commissario capo Michele Pitti. “ Il ritrovamento si inserisce in una scia di successi investigativi che dimostra la solidità della linea di comando e la capacità dei suoi diretti collaboratori”, sottolinea in una nota il sindacato Uspp. “L’obiettivo è chiaro – spiega l’Uspp – interrompere i contatti illeciti tra i detenuti e l’esterno e contrastare con fermezza l’introduzione di stupefacenti che minano la salute e la sicurezza della struttura”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Micro cellulare e hashish sequestrati in un carcere del Casertano

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