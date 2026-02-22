Inghiotte cocaina e un micro-cellulare prima di tornare in carcere | finisce in ospedale

Da lanazione.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 22 febbraio 2026 – Ha inghiottito ovuli di cocaina e un microtelefono cellulare, poi è rientrato in carcere dopo il permesso premio, credendo di farla franca. Ma è stato beccato dalla polizia penitenziaria che lo ha portato in ospedale. È successo alla Spezia e lo rende noto il Sappe. “Grazie all'intuito e alla scrupolosità del personale di servizio - spiega Vincenzo Tristaino, segretario nazionale per la Liguria del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria - l'uomo è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti sanitari nell'ospedale cittadino, dove ha poi evacuato tre ovuli di sostanza stupefacente, cocaina, e un telefono cellulare che aveva ingerito nel tentativo di eludere i controlli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

