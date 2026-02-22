Detenuto in permesso inghiotte cocaina e un micro-cellulare prima di tornare in carcere | finisce in ospedale

Un detenuto in permesso inghiotte ovuli di cocaina e un micro-cellulare, poi torna in carcere pensando di sfuggire alle conseguenze. La sua azione rischiosa ha causato un grave malore, portandolo in ospedale per intervento medico. La scoperta avviene durante i controlli di routine, quando si nota un comportamento sospetto. La presenza di droga e dispositivi clandestini resta una minaccia per la sicurezza delle strutture penitenziarie. Le autorità stanno indagando sulle modalità di ingresso nel penitenziario.

La Spezia, 22 febbraio 2026 – Ha inghiottito ovuli di cocaina e un microtelefono cellulare, poi è rientrato in carcere dopo il permesso premio, credendo di farla franca. Ma è stato beccato dalla polizia penitenziaria che lo ha portato in ospedale. È successo alla Spezia e lo rende noto il Sappe. “Grazie all'intuito e alla scrupolosità del personale di servizio - spiega Vincenzo Tristaino, segretario nazionale per la Liguria del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria - l'uomo è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti sanitari nell'ospedale cittadino, dove ha poi evacuato tre ovuli di sostanza stupefacente, cocaina, e un telefono cellulare che aveva ingerito nel tentativo di eludere i controlli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

