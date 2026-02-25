Il Montana chiama New York | ecco il trailer di The Madison con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell

Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di The Madison, l’attesissimo dramma familiare firmato da Taylor Sheridan. La prima stagione di The Madison, composta da sei episodi, debutterà a livello globale sabato 14 marzo con i primi tre episodi disponibili al lancio. I restanti tre capitoli approderanno sulla piattaforma la settimana successiva, sabato 21 marzo. Prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, la serie ha già ricevuto una conferma importante: tornerà prossimamente con una seconda stagione. La narrazione si sviluppa lungo il contrasto tra l’energia di Manhattan e i paesaggi selvaggi del Montana, seguendo la famiglia Clyburn nel loro trasferimento forzato da New York al cuore del Montana centrale. Oltre alla coppia Pfeiffer-Russell, il cast corale vanta nomi di rilievo come Patrick J. Adams (Suits), Matthew Fox (Lost), Beau Garrett (Firefly Lane) e Will Arnett. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

The Madison | Prime foto dalla nuova serie con Michelle Pfeiffer e Kurt RussellParamount+ ha pubblicato le prime immagini ufficiali di The Madison, la nuova serie drama scritta e prodotta da Taylor Sheridan.

