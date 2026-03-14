Michele e Maria fidanzati morti a 29 e 24 anni | due famiglie distrutte

Una serata che sembrava normale si è conclusa in tragedia sulla costa cilentana, dove Michele e Maria, rispettivamente di 29 e 24 anni, sono morti. Le due famiglie sono state sconvolte da quanto accaduto. La vicenda ha coinvolto i loro cari, lasciando un vuoto incolmabile. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine. I due giovani erano fidanzati e vivevano nella stessa regione.

Una serata che doveva essere come tante altre si è trasformata in una tragedia devastante lungo la costa cilentana. Nella serata di venerdì 13 marzo un drammatico incidente stradale ha sconvolto la località Ripe Rosse, nel comune di Montecorice, dove un’auto è precipitata in una scarpata dopo un violento scontro con un altro mezzo. L’impatto è stato così forte da far sfondare le barriere di protezione alla vettura, che ha iniziato una caduta nel vuoto terminata sugli scogli a picco sul mare. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato lungo il tratto costiero quando due veicoli si sono scontrati improvvisamente. A seguito dell’urto, l’auto su cui viaggiavano due giovani ha perso il controllo ed è finita oltre il guardrail, precipitando per circa duecento metri lungo il dirupo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Spoiler: quello in mezzo non è michele Emiliano. x.com