Auto nella scarpata | morti due giovani fidanzati

Due giovani fidanzati di 29 e 24 anni sono morti dopo che la loro auto è finita in una scarpata nella provincia di Salerno. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e, secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso il controllo in un tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare per i due giovani.

Due fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 marzo in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano, tra Agropoli e Palinuro. Le vittime erano entrambi giovani ed erano di Capaccio: lui aveva 29 anni mentre lei 24. Viaggiavano a bordo di un'auto che, dopo l'impatto con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Volkswagen Polo, sarebbe finita fuori controllo dopo la collisione, finendo oltre la barriera di protezione e rotolando più volte lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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