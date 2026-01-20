Schianto tra due auto e un bus terribile incidente | morti due giovani fidanzati

Nella serata di lunedì 19 gennaio, in Puglia, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due auto e un bus. L’incidente ha causato la morte di due giovani fidanzati, aggiungendosi a una serie di tragedie sulla strada. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica e le cause dell’accaduto, che ha profondamente colpito la comunità locale.

Un'altra immane tragedia sull'asfalto in Puglia. Un terribile incidente si è verificato nella serata di lunedì 19 gennaio, intorno alle 20.30, lungo il tratto di strada che collega Acquaviva delle Fonti ad Adelfia, in provincia di Bari. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti tre veicoli e un autobus, con un bilancio ancora una volta pesantissimo: sono morti due giovanissimi, entrambi di Acquaviva. Le vittime sono Gianvito Novielli, giovane promessa del calcio, di 18 anni, e Denise Buffoni di 15 anni. I due erano fidanzati. Gravemente ferito un altro ragazzo di 20 anni che era con loro in auto e che è stato trasportato d'urgenza al Miulli.

