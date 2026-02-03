A 73 anni mi basta un tg per intristirmi Da poco è nata la mia nipotina Penelope L’ho presa in braccio e ho detto ‘cos’è sta roba’ | così Enzo Iacchetti
Enzo Iacchetti, a 73 anni, si sente più fragile e più felice allo stesso tempo. Dopo la nascita della nipotina Penelope, l’attore ha raccontato di averla presa in braccio e di aver commentato, con naturalezza, “cos’è sta roba”. Un momento che ha segnato profondamente la sua giornata e, forse, la sua vita.
A 73 anni Enzo Iacchetti è diventato nonno. Un evento che, in qualche modo, ha cambiato la sua vita, come racconta a La Stampa. “A fine gennaio è nata la mia nipotina, Penelope. – ha affermato il conduttore di ‘Striscia la Notizia’ – Quando l’ho presa tra le braccia ho pensato: cos’è sta roba? Ora dovrò abituarmi a sentirmi chiamare nonno: due ‘no’ di fila con una n in mezzo rafforzativa. Ho detto tutto.”. E ancora: “A 30 anni ti senti invincibile, da anziano diventi più razionale. Tante volte mi viene malinconia ripensando a quel ragazzo di 16 anni, con la chitarra in mano, che sperava in un mondo libero, pieno di fiori, di amicizia e di amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Penelope Iacchetti
“Mia sorella mi ha svegliato a mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro. Nel letto c’era la mia nipotina, l’ho baciata. In Venezuela ci sono mia madre e mio fratello”: così Aida Yespica
Aida Yespica ha raccontato di essere stata svegliata dalla sorella, che le ha comunicato dell’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti.
“Dopo l’incidente d’auto ho detto: la mia vita è finita. La vescica si era squarciata. Al risveglio ho perso la vista, non sentivo le gambe”: così Benedetta Parodi
Dopo un grave incidente, Benedetta Parodi ha affrontato gravi conseguenze, tra cui la perdita della vista e problemi alla vescica.
Ultime notizie su Penelope Iacchetti
Argomenti discussi: Iacchetti: Non salutai mio padre, non ci parlavamo. Ora devo imparare in fretta a fare il nonno; Sly Dunbar, il batterista del duo reggae Sly & Robbie è morto all'età di 73 anni; Un rifugio non può diventare una prigione: lavorare qui non vuol dire fare tanta montagna, deve piacere altrimenti diventa pesante. Storia di Massimo Manavella, cantore e rifugista del Selleries; Padova, detenuto di 73 anni suicida in carcere prima di essere trasferito: la sua attività di lavoro era stata sospesa.
Enzo Iacchetti: «Papà voleva che lavorassi in banca, così smisi di parlargli. Quando morì mi assalirono i sensi di colpa»«Ero un hippie, un figlio dei fiori che non si drogava (mai fumato in vita mia) ma aveva i capelli lunghi, la barba e sempre una chitarra ... msn.com
Ciccio Graziani compie 73 anni: Agroppi un fratello maggiore. Gattuso mi piaceLa Nazionale mi piace. Credo che Gattuso abbia riportato il senso di appartenenza, mi dà l’impressione che sia un fratello maggiore per i giocatori. Ha coraggio, carattere e personalità. E li ... tuttomercatoweb.com
#EnzoIacchetti parla del calo di ascolti di #StriscialaNotizia. La seconda puntata di Striscia la Notizia ha subito un notevole calo di ascolti rispetto alla prima. Enzo Iacchetti, intervistato da #LaStampa, non si è detto sorpreso: “Il calo era da mettere in conto… Il - facebook.com facebook
Enzo Iacchetti: «Scudetto o Champions League Preferisco il primo, e l’Inter è già in fughetta. Pio Esposito…mi ricorda Van Basten» #milanpress x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.