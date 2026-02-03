Enzo Iacchetti, a 73 anni, si sente più fragile e più felice allo stesso tempo. Dopo la nascita della nipotina Penelope, l’attore ha raccontato di averla presa in braccio e di aver commentato, con naturalezza, “cos’è sta roba”. Un momento che ha segnato profondamente la sua giornata e, forse, la sua vita.

A 73 anni Enzo Iacchetti è diventato nonno. Un evento che, in qualche modo, ha cambiato la sua vita, come racconta a La Stampa. “A fine gennaio è nata la mia nipotina, Penelope. – ha affermato il conduttore di ‘Striscia la Notizia’ – Quando l’ho presa tra le braccia ho pensato: cos’è sta roba? Ora dovrò abituarmi a sentirmi chiamare nonno: due ‘no’ di fila con una n in mezzo rafforzativa. Ho detto tutto.”. E ancora: “A 30 anni ti senti invincibile, da anziano diventi più razionale. Tante volte mi viene malinconia ripensando a quel ragazzo di 16 anni, con la chitarra in mano, che sperava in un mondo libero, pieno di fiori, di amicizia e di amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 73 anni mi basta un tg per intristirmi. Da poco è nata la mia nipotina Penelope. L’ho presa in braccio e ho detto ‘cos’è sta roba’”: così Enzo Iacchetti

Approfondimenti su Penelope Iacchetti

Ultime notizie su Penelope Iacchetti

