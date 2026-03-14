Claudia Zanella, attrice italiana, ha una figlia di dieci anni di nome Penelope, descritta come una bambina gifted, ovvero dotata di capacità intellettive superiori alla media. La piccola, nonostante una diagnosi negativa ricevuta in gravidanza, dimostra di possedere un’intelligenza vivace e curiosa. In alcune occasioni, Penelope ha mostrato di voler condividere con la madre le sue conoscenze, arrivando a chiedere spiegazioni su argomenti come Platone.

L’attrice Claudia Zanella ha una figlia di dieci anni che si chiama Penelope. È una bambina gifted, plusdotata, a dispetto di una diagnosi infausta arrivata in gravidanza. «È come Culodritto di Guccini, “occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti”. In viaggio, a Siviglia, guardava la città come non avesse visto mai nulla prima e ogni volta è così. Per lei la gioia è euforia, la tristezza un dramma; è felice e un secondo dopo in down. È come se avesse due vite: è bellissimo e faticosissimo», spiega la madre in un’intervista a Repubblica. Cosa significa avere una figlia gifted. Una persona gifted «ha un alto potenziale cognitivo: non è una figlia più brava, percepisce solo il mondo in modo diverso. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

«Tony Effe mi ha preso a pugni davanti alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia, mi diceva "ti ammazzo"»: la denuncia di un paparazzoTony Effe torna al centro delle cronache per un episodio che sarebbe avvenuto a Milano e che è ora al vaglio delle autorità.

Alessandra Amoroso balla con la figlia Penelope in braccio. Il video è dolcissimoEra lo scorso 9 settembre quando, via social, Alessandra Amoroso annunciava la nascita di Penelope Maria, la figlia avuta nata dall'amore tra la...

Contenuti e approfondimenti su Claudia Zanella

Discussioni sull' argomento Claudia Zanella e la figlia gifted Penelope: Arriva e mi dice: Ti spiego Platone?; Tessitrici di storie: Claudia Zanella presenta Awake alle Gallerie d'Italia di Vicenza; Altamura accoglie Marco D’Amore: così l’antica tipografia diventa salotto di arte e cultura; TG digital 12 marzo 2026.

Claudia Zanella “La mia vita con Penelope, figlia geniale e mai stanca, ha 10 anni e recita Platone” x.com