Céline Dion apre il 2026 con un nuovo approccio ai social, condividendo un video su TikTok che ha rapidamente conquistato il pubblico. Nel clip, scherza sulla sua prima esperienza sulla piattaforma, evidenziando il rapporto con i figli e la volontà di imparare a usare i social media. Un debutto leggero e sincero, che mostra il suo lato più autentico e moderno, senza rinunciare alla propria eleganza.

«S ono pronta a imparare a usare TikTok un video alla volta». Il 2026 di Céline Dion si apre con una sorpresa che nessuno si aspettava: il debutto social con un video ironico e divertente pubblicato sul suo profilo TikTok. Il risultato? Milioni di visualizzazioni in poche ore: «All’improvviso sono diventata cool». A convincere l’artista canadese a cimentarsi nel mondo dei social sono stati i suoi figli, i gemelli Nelson ed Eddy. Entrambi quindicenni, tiktoker nati. «Mi chiamo Céline. Quanti anni ho? Ho dei figli. Mi hanno detto: “Mamma è ora. Dobbiamo portarti su TikTok”». Tutti gli hairstyle di Celine Dion. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante pubblica sul social un video che diventa virale: «Ho dei figli. Mi hanno detto: “Mamma è ora". All'improvviso sono cool!»

