Mezza Quaresima Angelo Pintus Prosa party anni ‘80 e casoncelli | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si susseguono vari eventi tra cui uno spettacolo di Angelo Pintus, una serata dedicata alla prosa, un party a tema anni '80 e una degustazione di casoncelli. Le iniziative coinvolgono locali, teatri e ristoranti distribuiti in tutta la città, offrendo agli abitanti e ai visitatori un'ampia scelta di attività. Gli eventi sono stati annunciati attraverso diversi canali di informazione e promozione.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il rasgamènt de la ègia” (sabato) e la sfilata di Mezza Quaresima (domenica), Angelo Pintus alla ChorusLife Arena, lo spettacolo “Arlecchino muto per spavento” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, il party anni ’80 al Daste Bergamo, la sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini, Bergamo Film Meeting e “L’ultimo rigore di Faruk” allo Spazio Caverna. Da annotare, inoltre, il concerto di Lucio Bonardi ed Eleonora Zullo alla Sala Piatti (sabato), il concerto di Vanessa Benelli Mosell al Ridotto Gavazzeni (sabato), “Stabat Mater” al Ridotto Gavazzeni (domenica), lo spettacolo “Parenti serpenti” a Boccaleone, Karaoke show al Piazzale degli Alpini (sabato), teatro per bambini e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Carmen, Aladdin, Tampalini, Orobie Film Festival e il party anni 80: il week-end in città Leggi anche: Lella Costa, Paolo Nori, Banda Faber, Esperienze DM e casoncelli: il week-end in città Altri aggiornamenti su Mezza Quaresima Discussioni sull' argomento Mezza Quaresima, Angelo Pintus, Prosa, party anni ‘80 e casoncelli: il week-end in città; Guida agli eventi del weekend (13 – 15 marzo); Guida agli eventi del weekend 13 – 15 marzo; Cosa fare a Bergamo oggi, venerdì 13 marzo: da Arlecchino alla taragna a Palazzago. Mezza Quaresima, Angelo Pintus, Prosa, party anni ‘80 e casoncelli: il week-end in cittàDa annotare, inoltre, il concerto di Lucio Bonardi ed Eleonora Zullo alla Sala Piatti (sabato), il concerto di Vanessa Benelli Mosell al Ridotto Gavazzeni (sabato), Stabat Mater al Ridotto Gavazzeni ... bergamonews.it Ad #Ardesio torna la tradizione delle croci di Mezza Quaresima: segni di calce davanti alle case dei single del paese - facebook.com facebook l’ordinanza con i provvedimenti viabilistici temporanei necessari per consentire lo svolgimento della Sfilata di Mezza Quaresima x.com