Carmen Aladdin Tampalini Orobie Film Festival e il party anni 80 | il week-end in città

Il fine settimana a Bergamo si riempie di appuntamenti. Domenica, al Teatro Donizetti, va in scena “Carmen”, mentre a Colognola si svolge lo spettacolo “Aladdin”. In città arriva anche il concerto di Giulio Tampalini all’Auditorium Sant’Alessandro, e si apre l’Orobie Film Festival con tante proiezioni e iniziative. La città si anima con musica, teatro e cinema, offrendo diverse scelte per il pubblico.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo "Carmen" al Teatro Donizetti (domenica), "Aladdin" a Colognola (domenica), il concerto del chitarrista Giulio Tampalini all'Auditorium Sant'Alessandro e Orobie Film Festival. Da annotare, inoltre, la cerimonia in ricordo del maestro Gianandrea Gavazzeni alla Sala Riccardi (sabato), il concerto del Marangoni's Quartet al Ridotto Gavazzeni (sabato), il party anni 80 al Daste (sabato), "Peter e Wendy – La storia di un ritorno" (domenica) al San Giorgio e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio.

