Lella Costa Paolo Nori Banda Faber Esperienze DM e casoncelli | il week-end in città

Lella Costa ha portato in scena “Lisistrata” al Teatro Donizetti di Bergamo, causando grande entusiasmo tra il pubblico, che ha riempito la sala. Nel frattempo, Paolo Nori tiene una lezione di storia al medesimo teatro, attirando appassionati di cultura e curiosi. La città si anima anche con il concerto dei Banda Faber e l’evento “Esperienze DM”, mentre i casoncelli preparati dai ristoranti locali offrono un assaggio autentico della tradizione gastronomica bergamasca.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo "Lisistrata" con Lella Costa al Teatro Donizetti, la lezione di storia con Paolo Nori al Teatro Donizetti (sabato), "Esperienze D. M." alla ChorusLife Arena (domenica), "Banda Faber – La canzone d'autore italiana" a Colognola (sabato) e la festa dei casonsèi & scarpinocc al Piazzale degli Alpini. Da annotare, inoltre, la mostra collettiva sulla pace al Mutuo Soccorso, Carnevale tra giochi olimpici e spettacoli, il festival Tono "Interscape", Karaoke show al Piazzale degli Alpini (sabato), "Ennio Morricone – Il suono di una vita" al Teatro alle Grazie (domenica), spettacoli per bambini e altro ancora. «Resistere, resistere, resistere», invoca Lella Costa in opposizione ai tempi oscuri che tanto in lei generano «sconforto, indignazione e avvilimento». Una resistenza che per lei parte dal «teatro che è lo strumento giusto a cui affidarsi».