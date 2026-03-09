Finto trader | 7.300 euro persi ora cerca il risarcimento prima

Un uomo di 30 anni di Voghera è stato accusato a Torino di aver truffato amici e conoscenti promettendo guadagni facili con il trading online. Secondo le informazioni, ha sottratto circa 7.300 euro e ora cerca di ottenere un risarcimento prima che il procedimento legale prosegua. La vicenda riguarda il suo coinvolgimento in un caso di truffa mediante promesse false su investimenti finanziari.

Un trentenne originario di Voghera è oggi imputato a Torino per aver truffato amici e conoscenti con la falsa promessa di guadagni facili tramite trading online. La vittima principale ha perso 7.300 euro dopo aver affidato i propri risparmi all'imputato, che mostrava grafici su un tablet per convincere della veridicità delle operazioni finanziarie. Ora, mentre il processo penale si avvia, l'accusato cerca di risarcire le vittime prima dell'udienza prevista per maggio. La dinamica dell'inganno: fiducia tradita tra pari. L'episodio criminoso si è svolto nell'ambito di relazioni personali strette, dove la fiducia reciproca è stata lo strumento principale dell'imbroglio.