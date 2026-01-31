Meteo domenica di maltempo | allerta gialla per tutta la giornata

Domani si aspetta una giornata di pioggia e vento forte su tutta la regione. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla che durerà fino a mezzanotte. Chi deve uscire, prepari l’ombrello e si tenga pronto a possibili allagamenti o disagi sulla strada. Non è il momento di sottovalutare il maltempo.

Le previsioni dicono che sarà una domenica di maltempo. La protezione civile regionale ha, infatti, diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 1 febbraio 2026. A Palermo è prevista allerta gialla.Allerta gialla sul litorale.

