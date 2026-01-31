Piogge e venti forti a Reggio Calabria sarà una domenica di maltempo da allerta gialla

Questa domenica a Reggio Calabria si sveglia sotto una pioggia battente e venti che soffiano forte. La Protezione civile ha confermato l’allerta gialla, che durerà fino a stasera, e le scuole e le strade sono già invase da acqua e foglie. La situazione resta critica, e le autorità invitano i cittadini a fare attenzione e a limitare gli spostamenti.

Un nuovo avviso di criticità è stato emesso dalla Protezione civile fino alle ore 24 di domenica 1 febbraio. Sono previsti anche "mareggiate sulle coste esposte" Sarà una domenica accompagnata dal maltempo. Su Reggio Calabria e la provincia, secondo il nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica pertemporali, diramato dalla Protezione civile regionale, sarà il quarto giorno consecutivo di allerta gialla che proseguirà fino alle 24 di domani 1 febbraio. E ancora “venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale e mareggiate sulle coste esposte”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Reggio Calabria passa da allerta rossa-arancione a gialla.

A Reggio Calabria è stata diramata l’allerta gialla a causa delle condizioni di maltempo previste nei prossimi giorni.

