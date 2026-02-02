Meteo settimana segnata dalla pioggia | le previsioni a Pisa

Questa settimana a Pisa le previsioni meteo parlano di pioggia quasi ogni giorno. Il freddo intenso che di solito accompagna l'inverno si farà attendere, lasciando spazio a giornate più umide e piovose. La pioggia potrebbe creare qualche disagio, ma per ora non si segnalano particolari criticità.

Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni. Piogge in arrivo dal pomeriggio di lunedì 2 febbraio "La parte centrale dell'inverno, solitamente caratterizzata da freddo più intenso e precipitazioni meno incisive sarà di tutt'altra natura quest'anno. Un flusso atlantico in gran forma, alimentato da aria polare proveniente dal nord America, coinvolgerà l'Italia in numerosi passaggi perturbati. A inizio settimana le basse temperature su parte del Nord, potranno favorire nevicate fino a bassa quota ma poi la quota neve salirà e saranno le Alpi a fare il pienone con accumuli freschi complessivi alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 anche oltre il metro.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

