Meteo l’inverno non molla l’Italia | torna la neve a bassa quota ecco quando

L’Italia si prepara a un’altra ondata di freddo. Dopo un breve periodo di serenità, le previsioni segnalano che l’inverno non molla e tornerà a farsi sentire su molte zone del Paese. Nei prossimi giorni arriveranno piogge, vento e un calo delle temperature che potrebbe portare la neve anche a quote basse. La situazione si mantiene instabile, e le condizioni meteo rimangono da monitorare attentamente.

L'inverno non è affatto finito. Anzi, nei prossimi giorni tornerà a farsi sentire su gran parte della Penisola con nuove piogge, vento e un sensibile calo delle temperature. A fare il punto è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che descrive una fase instabile destinata a durare almeno fino a lunedì 16 febbraio. "Il sole in Puglia è un'eccezione: sul resto del Paese abbiamo nubi e altre piogge in arrivo, e anche in Puglia il tempo diventerà via via in settimana più instabile e ventoso", spiega Tedici. Una situazione che conferma come l'alta pressione resti lontana dall'Italia, lasciando spazio a una serie di perturbazioni.

Dopo settimane di clima incerto e temperature più miti, l'inverno torna a manifestarsi con la neve a bassa quota.

