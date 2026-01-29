Elezioni Da sciogliere i nodi sui candidati a sostegno del sindaco uscente

Questa mattina si fa più concreta la lista dei candidati al consiglio comunale di Cesa. Dopo che Enzo Guida ha annunciato di voler continuare a governare per altri cinque anni, i giochi per la composizione della squadra si fanno più serrati. I candidati stanno definendo gli ultimi dettagli, mentre si aspetta di capire chi entrerà in lista e chi invece sarà escluso. La tensione cresce mentre si avvicinano le decisioni finali.

Con il sindaco uscente Enzo Guida già al lavoro per amministrare Cesa anche nei prossimi 5 anni, l'attenzione politica si concentra ora sul tema più delicato: la composizione della lista dei candidati al consiglio comunale. Un vero e proprio puzzle che il primo cittadino sta lavorand.

