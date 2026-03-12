Addio a Enrica Bonaccorti il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma

Oggi si è spenta Enrica Bonaccorti, nota conduttrice italiana, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Durante un concerto a Roma, Renato Zero ha dedicato un abbraccio speciale a Bonaccorti, lasciando un ricordo indelebile tra il pubblico presente. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente, suscitando cordoglio tra i fan e le persone che le erano vicine.

(Adnkronos) – Un abbraccio destinato a restare nella memoria, quello tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa oggi, giovedì 12 marzo, dopo un tumore al pancreas. Lo scorso 25 gennaio Renato Zero si era esibito al Palazzo dello Sport a Roma, nella seconda tappa del suo 'L'Orazero'. Tra il pubblico, seduta in platea,.