Funerali Bonaccorti il messaggio di Renato Zero | Lascerò aperta la porta

Durante i funerali di Enrica Bonaccorti, celebrati nella Chiesa degli Artisti a Roma, Renato Zero ha letto un messaggio dedicato a lei, definendola “sorella, amica, complice”. Il cantante ha espresso affetto e amicizia attraverso le sue parole, lasciando un messaggio di apertura e continuità. La cerimonia si è svolta oggi, sabato 14 marzo, alla presenza di numerosi presenti.

(Adnkronos) – “Sorella, amica, complice". Così comincia il messaggio toccante, pieno di affetto e amicizia, che Renato Zero ha voluto dedicare a Enrica Bonaccorti, letto dal parroco durante i funerali alla Chiesa degli Artisti a Roma che si sono tenuti oggi sabato 14 marzo. “Ci siamo arrangiati sempre, inventandoci giorno per giorno un mestiere diverso. Tu ti sei persino improvvisata mia manager per farmi ottenere qualche scritto”, ha scritto l’artista. “Certo che è stato un percorso infinitamente variegato e coinvolgente, a un tratto però mi sono svegliato e non ci sei più. La tua fresca risata, i tuoi sorrisi educati. La tua ironia pungente è stimolante. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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