‘L’Invisibile’ su Rai1 vince il prime time Continua il trend positivo di ‘Affari Tuoi’

Questa sera, su Rai1, ‘L’Invisibile’ ha battuto la concorrenza e ha vinto il prime time. La fiction sulla cattura di Matteo Messina Denaro ha catturato l’attenzione del pubblico, confermando il successo della programmazione di Rai1. Continua così il buon momento di ‘Affari Tuoi’, che resta stabile tra gli ascolti più seguiti.

(Adnkronos) – E' Rai1 con 'L'Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro' a vincere la sfida della prima serata di ieri, mercoledì 4 febbraio. Il film con Lino Guanciale ha incollato davanti al video 3.894.000 spettatori, pari al 22.3% di share. Secondo posto per Canale5, che con 'Una Nuova Vita' ha ottenuto un ascolto.

