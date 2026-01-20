Mercato del lavoro in Veneto saldo positivo nel 2025 ma in calo A Verona 5 mila posti in meno

Nel 2025, il mercato del lavoro in Veneto ha registrato un saldo positivo, con 14.600 posti di lavoro dipendente in più rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il trend mostra un rallentamento, con alcune aree, come Verona, che hanno registrato una diminuzione di circa 5.000 posti di lavoro. Questi dati evidenziano un quadro complessivo di crescita, ma anche di segnali di rallentamento nel contesto occupazionale regionale.

Il 2025 si è chiuso con un bilancio occupazionale positivo per il mercato del lavoro veneto, con 14.600 posti di lavoro dipendente in più nel corso dell’anno. Si tratta tuttavia di un risultato dimezzato rispetto a quello dell’anno precedente, quando i posti di lavoro guadagnati erano stati 29.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Mercato del lavoro, saldo sempre positivo ma ritmi di crescita in calo

Leggi anche: Commercio estero extra UE: export in calo a ottobre 2025, saldo ancora positivo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Promuovere l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro: gli ultimi risultati di CODECA nell'ambito del progetto AMIL; Tendenze e nuovi settori: come sarà il mercato del lavoro nel 2026; Bill Gates sui rischi dell’AI: può diventare un’arma e rivoluzionerà il mercato del lavoro; Bilancio positivo per il mercato del lavoro ma dimezzato rispetto al 2024.

Laureati Stem e diplomati tecnici: il futuro del lavoro in Italia - Tra il 2025 e il 2029, il mercato del lavoro italiano richiederà soprattutto laureati in materie Stem e diplomati tecnici. italiaoggi.it