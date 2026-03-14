Mercato Libertà | 3 milioni per nuova vita al cuore

Il progetto di riqualificazione del mercato dell’ex Manifattura Tabacchi nel quartiere Libertà prevede un investimento di oltre tre milioni di euro e sta per ottenere l’approvazione definitiva da parte della giunta comunale. Questa iniziativa mira a rinnovare lo spazio commerciale e favorire lo sviluppo del commercio locale. La decisione rappresenta un passo importante per il quartiere e il suo tessuto commerciale.

Il progetto da oltre tre milioni di euro per la riqualificazione del mercato dell’ex Manifattura Tabacchi nel quartiere Libertà sta per ricevere l’approvazione definitiva in giunta comunale, segnando una svolta concreta per il commercio locale. L’iniziativa prevede lo smantellamento dei vecchi box e la creazione di nuove postazioni più ampie da circa diciannove metri quadri, con corridoi allargati per migliorare la fruibilità degli spazi. La procedura ha previsto un approccio partecipativo unico, dove prima della sanzione formale si sono tenuti incontri diretti con i mercatali per raccogliere suggerimenti e modifiche al piano. Questo metodo... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato Libertà: 3 milioni per nuova vita al cuore Articoli correlati Lotta allo spreco e sostenibilità, al mercato centrale nasce il Banco 13: "Nuova vita al cibo ancora buono"Ridurre lo spreco alimentare, dare nuova vita al cibo ancora buono e restituire alla comunità ciò che rischierebbe di diventare rifiuto. Ascolti TV | Mercoledì 11 Febbraio 2026: Una Nuova Vita supera i 3 milioni, One Life al 10.2%La serata televisiva di mercoledì 11 febbraio 2026 ha visto trionfare Canale5 con Una Nuova Vita, che ha conquistato 3. CEO Abstinent For 40 Years Falls For A Village Girl And She Gets Pregnant With Triplets Una selezione di notizie su Mercato Libertà Discussioni sull' argomento Mercato ex Manifattura, addio ai vecchi box: pronto il piano da 3 milioni per la riqualificazione; Breaking news Infrastrutture - Crisi nel Golfo: Meloni e i leader del G7 reclamano libertà di navigazione; Liberati 400 milioni di barili per calmare i mercati, ma lo stretto di Hormuz resta un'incognita; Lavoro e disparità salariale. La Cgil Toscana in prima linea : L’autonomia economica è libertà. Il prezzo della libertà energetica non è mai stato così chiaro. Le recenti tensioni nello Stretto di Hormuz — il corridoio dove transita un quinto del petrolio mondiale — stanno ricordando a tutti quanto sia fragile il mercato dei combustibili fossili. Ogni crisi - facebook.com facebook