La sera di mercoledì 11 febbraio 2026, Canale5 ha dominato gli ascolti con

La serata televisiva di mercoledì 11 febbraio 2026 ha visto trionfare Canale5 con Una Nuova Vita, che ha conquistato 3.044.000 spettatori pari al 19,7% di share, confermandosi il programma più seguito della giornata. Su Rai1, invece, One Life ha registrato 1.802.000 spettatori con il 10,2% di share, segnando un risultato inferiore alle aspettative. Bene Rai2 con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in particolare il Pattinaggio Artistico, che ha intrattenuto 2.670.000 spettatori pari al 13,4% di share. Su Italia1, la diretta di Coppa Italia Bologna-Lazio ha raccolto 1.761.000 spettatori con l’8,7%, mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? ha interessato 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Mercoledì 11 Febbraio 2026: Una Nuova Vita supera i 3 milioni, One Life al 10.2%

Approfondimenti su Una Nuova Vita

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una notte contrastata.

I dati di ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Una Nuova Vita

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 4 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Una nuova vita e Chi l'ha visto; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 11 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 11 febbraio 2026: Milano Cortina 2026, One Life, Una nuova vita e Chi l’ha visto?; Ascolti tv 4 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e L'invisibile, Affari tuoi batte La ruota della fortuna.

Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle OlimpiadiUna Nuova Vita cresce e vince al 19,7% di share, One Life su Rai 1 si ferma al 10,2%, De Martino si riavvicina a Gerry Scotti: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV | Mercoledì 11 Febbraio 2026: Una Nuova Vita domina 19,7 %, One Life 10.2%Nella serata di mercoledì 11 febbraio 2026, Canale5 ha conquistato il pubblico con Una Nuova Vita, seguita da 3.044.000 spettatori pari al 19,7% di share, confermandosi il programma più visto della se ... quilink.it

Una Nuova Vita vince la serata degli ascolti tv. La fiction con Anna Valle cresce con il 19,7% di share, superando i 3 milioni di telespettatori. Un risultato sorprendente che conferma l’interesse del pubblico verso la serie tv di Canale 5. E il merito non può che - facebook.com facebook