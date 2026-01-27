Spalletti e Yildiz la Juve vuole il doppio rinnovo | il mister non ha fretta Kenan aspetta l' offerta giusta

La Juventus valuta il rinnovo di Spalletti e Yildiz, con un’attenzione particolare alle garanzie necessarie per il futuro. Il tecnico e il giocatore hanno instaurato un rapporto di fiducia, ma le decisioni definitive richiedono ancora tempo e valutazioni accurate. La società mira a definire al meglio le strategie contrattuali per mantenere stabilità e continuità nell’organico.

L'alieno e il maestro: Kenan Yildiz e Luciano Spalletti. Sintonia, stima, affetto e il rinnovo come denominatore comune. Non si tratta di scenari, ma di due partite aperte, apertissime e, soprattutto, più legate di quanto possa sembrare. Il tecnico ex ct azzurro, dalle parti della Continassa, ha già messo tutti d’accordo e il pomeriggio dell’assalto vincente al Napoli ha rafforzato le convinzioni: giusto affidargli un progetto a lunga scadenza, almeno fino al 2028. Il club bianconero è, quindi, pronto ad andare oltre gli otto mesi dell’attuale accordo siglato il 30 ottobre scorso e lo ha fatto sapere al diretto interessato anche nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Kenan Yildiz, tra i talenti più promettenti della Juventus, ha recentemente annunciato un rinnovo di contratto, rassicurando tifosi e staff.

