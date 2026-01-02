Mercato Juve la dirigenza ha deciso | per questa sessione invernale sono praticamente certi questi due colpi per il resto si valuteranno opportunità Il piano

La Juventus ha definito la propria strategia di mercato invernale, concentrandosi sull’acquisto di un centrocampista e un vice Yildiz, necessari per affrontare le competizioni in corso. Per il resto, la dirigenza valuterà eventuali opportunità che si presenteranno. La campagna di rafforzamento si basa su scelte mirate, mantenendo apertura a possibili inserimenti in caso di occasioni favorevoli.

