Mercato IA | ChatGPT scende al 61,7% i rivali esplodono

Nel mercato dell'intelligenza artificiale, ChatGPT ha raggiunto una quota del 61,7% tra i prodotti più popolari, mentre i concorrenti stanno registrando una crescita significativa. La classifica Top 100, elaborata dalla società di venture capital Andreessen Horowitz, mostra come il settore stia evolvendo in modo rapido, con nuovi strumenti che aumentano la loro presenza e influenza tra gli utenti.

La classifica Top 100 dei prodotti di intelligenza artificiale per i consumatori, pubblicata dalla società di venture capital Andreessen Horowitz, rivela un mercato che sta maturando rapidamente. Sebbene ChatGPT mantenga una posizione dominante con oltre 900 milioni di utenti attivi settimanali, concorrenti come Gemini e Claude stanno chiudendo il divario a ritmi accelerati. I dati indicano che gli utenti non si fermano su una sola piattaforma, ma passano regolarmente tra diversi assistenti, creando un ecosistema fluido simile alle guerre delle piattaforme mobili piuttosto che al modello tutto o niente dei motori di ricerca. In Italia, questa dinamica ha un impatto diretto sul tessuto produttivo: le aziende devono scegliere tra soluzioni consolidate e alternative in rapida ascesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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