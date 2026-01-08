OpenAI introduce ChatGPT Health, un assistente basato sull'intelligenza artificiale dedicato a salute e benessere. Questa novità rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un super-assistente personale, in grado di offrire supporto, informazioni e strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane legate alla salute. La tecnologia mira a facilitare l'accesso a risposte affidabili, contribuendo a migliorare la gestione del proprio benessere.

«Un ulteriore passo verso l’obiettivo di ottenere un super-assistente personale, capace di fornire supporto con informazioni e strumenti per ogni ambito della vita». Con queste parole Fidji Simo, Ceo of Applications di OpenAI, ha presentato al mondo ChatGPT Health, una nuova sezione del chatbot pensata appositamente per la salute e il benessere degli utenti. Confermando la strada intrapresa dall’ad Sam Altman, che già in agosto aveva individuato nell’ambito sanitario quello in cui «si registra il miglioramento più marcato» nella risposta dell’ intelligenza artificiale. Disponibile per il momento solo per utenti beta negli Usa, arriverà nel resto del mondo e per tutti gli utenti (indipendentemente dal piano di abbonamento) nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - OpenAI lancia ChatGPT Health, l’assistente IA per salute e benessere

Leggi anche: ChatGPT come l’App Store: OpenAI lancia il marketplace per l’IA

Leggi anche: OpenAI lancia ChatGPT Atlas, inizia l’era dei browser IA

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

OpenAI lancia ChatGPT Health per aiutare gli utenti a gestire i dati sanitari personali; OpenAI lancia ChatGPT Well being con l’integrazione di Apple Well being; OpenAI lancia ChatGPT Health: la nuova AI per la salute; Nuova era per l’AI nel benessere personale: ChatGPT Health è ufficiale e si integra con Apple Health.

OpenAI lancia ChatGPT Health: l’IA per collegare referti e dati sanitari - Ogni settimana 230 milioni di persone chiedono consigli su benessere e medicina: ora ChatGPT prova a mettere ordine collegando referti, app e cartelle ... repubblica.it