Scudetto per i bookmaker Inter senza rivali | scende ancora la quota

Le recenti performance di Napoli e Inter influenzano le quote dei bookmaker sulla corsa allo scudetto. Con il terzo pareggio consecutivo del Napoli e la vittoria interna dell’Inter contro il Lecce, i nerazzurri consolidano la loro posizione in classifica. Questi eventi modificano le previsioni e le scommesse, evidenziando l’andamento attuale del campionato e la competitività tra le squadre.

Il terzo pareggio consecutivo del Napoli e il successo interno dell'Inter contro il Lecce, deciso dalla zampata di Pio Esposito, spingono i nerazzurri in fuga nella corsa Scudetto. La squadra di Cristian Chivu consolida la leadership e diventa la grande favorita per il titolo secondo i bookmaker. Quote scudetto: Inter a 1,30. Le quote lo confermano: l'Inter scende a 1,30 su William Hill, in netto calo rispetto all'1,60 della precedente rilevazione. Alle spalle dei nerazzurri risale il Milan, atteso stasera dal recupero sul campo del Como: i rossoneri sono ora proposti a 7 su Planetwin365. Frenata invece per il Napoli di Antonio Conte: lo 0-0 del Maradona contro il Parma pesa e la quota per il bis tricolore sale da 5 a 8 volte la posta.

