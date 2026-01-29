La rivoluzione del sistema idrico Meno sprechi e reti più smart Pronto il maxi piano da 73 milioni

La provincia si prepara a cambiare volto con un maxi piano da oltre 73 milioni di euro. L’obiettivo è rendere le reti più sicure, efficienti e resistenti ai cambiamenti climatici. Il progetto prevede interventi concreti per ridurre gli sprechi e rendere il sistema più moderno, con reti più intelligenti e meno vulnerabili. Nei prossimi mesi, le opere prenderanno forma per migliorare la gestione dell’acqua e rispondere alle nuove sfide ambientali.

Un progetto da oltre 73 milioni di euro per rendere il sistema idrico della provincia sempre più sicuro, efficiente e resiliente di fronte ai cambiamenti climatici e alle nuove sfide ambientali. È quanto prevede la proposta presentata da Ega Monza e Brianza, con BrianzAcque soggetto attuatore, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La proposta, candidata all’avviso nazionale, mira a rafforzare la resilienza del sistema acquedottistico brianzolo, agendo su due fronti strategici: la riduzione delle perdite idriche e il miglioramento della qualità dell’acqua potabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rivoluzione del sistema idrico. Meno sprechi e reti più smart. Pronto il maxi piano da 73 milioni Approfondimenti su Sistema Idrico Un piano da 73 milioni di euro per mettere in sicurezza il sistema idrico della Brianza La provincia di Monza e Brianza si prepara a investire oltre 73 milioni di euro per mettere in sicurezza il suo sistema idrico. Sensori, bracciali smart e nuovi alloggi: il piano da 2 milioni del Comune di Livorno per gli anziani La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sistema Idrico Argomenti discussi: La rivoluzione del dato consapevole; La rivoluzione del sistema idrico. Meno sprechi e reti più smart. Pronto il maxi piano da 73 milioni; In Siria a rischio la tenuta del confederalismo democratico; Iran. La rivolta senza guida che mette in crisi gli ayatollah. La rivoluzione del quarto d’ora. Potrà un sistema elettrico più efficiente ridurre le bollette?La novità entra in vigore oggi (o meglio ieri, oggi verranno consegnati i primi prodotti a 15 minuti), ma è un tema su cui in Europa l’Acer, l’agenzia dell'Ue per la cooperazione fra i regolatori ... repubblica.it Rifiuti, al via la rivoluzione. Differenziata: cosa cambiaFossombrone, Chiarabilli: Il progetto prevede il ritiro a domicilio anche di vetro, metallo e plastica, sia per le grandi utenze che per quelle domestiche. ilrestodelcarlino.it POS obbligatorio dal 2022, collegamento alla cassa fiscale dal 2026: la rivoluzione dei pagamenti è in corso. Obiettivo Più tracciabilità, meno evasione. Ma dietro le promesse ci sono criticità: costi aggiuntivi per gli esercenti e sanzioni irrisorie per chi rifiuta il - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.