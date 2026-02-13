Catanzaro | Gagliano riparte con il sottopasso FdC e un piano di riqualificazione da 5 milioni di euro

Catanzaro, Gagliano si sblocca: sono iniziati i lavori per il sottopasso FdC, che rappresentano il primo passo di un piano di riqualificazione da 5 milioni di euro annunciato dal Comune. Dopo mesi di attese e ritardi, le ruspe sono entrate nel quartiere storico per rinnovare le strade, le piazze e i percorsi pedonali, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la sicurezza della zona.

Catanzaro, Gagliano si sblocca: via ai lavori per il sottopasso FdC e la riqualificazione urbana. Un quartiere storico di Catanzaro si prepara a una svolta. È stato ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione urbana di Gagliano, con priorità alla realizzazione di un sottopasso nella zona di Ferrovie della Calabria (FdC). L'intervento, finanziato con fondi PNRR e NextGenerationEU, rappresenta un investimento complessivo di cinque milioni di euro, destinato a migliorare la viabilità e la qualità della vita dei residenti. Un'attesa di lunga data: il sottopasso e la frammentazione del quartiere.