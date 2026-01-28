Due spettacoli si preparano a infiammare il Teatro Trastevere a partire dal 29 gennaio. Le due pièce affrontano il tema della memoria umana, sia personale che collettiva, e ci invitano a riflettere sulla lotta quotidiana contro il vuoto esistenziale e l’oblio. Uno spettacolo dopo l’altro, gli attori portano in scena storie che parlano di ricordi e di come la memoria possa diventare una forma di resistenza.

Il fil rouge che unisce le due pièce è la memoria umana. personale e collettiva. Si riflette sulla silenziosa lotta contro il vuoto esistenziale e l'oblio Un evento speciale, un doppio appuntamento teatrale a cura di Debora Valentini sarà in scena al Teatro Trastevere dal 29 gennaio all’1 febbraio. L’autrice e regista, Debora Valentini, presenta due opere che esplorano in profondità l’animo umano e le sue complesse sfaccettature interiori. Il pubblico è coinvolto in un’intensa esperienza emotiva, caratterizzata da una profonda riflessione psicologica e sociale. Io sono Alz, in scena il 29 e 30 gennaio, è una pièce in quattro Atti struggente e straziante, con notevoli sfumature emotive. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Doppio appuntamento al Teatro Trastevere dal 29 gennaio

Approfondimenti su Teatro Trastevere

Al Teatro Trastevere, Debora Valentini presenta un doppio appuntamento teatrale con gli spettacoli “Io sono Alz” e “Binario 1”.

#C’eravamo-tanto-odiati || Questa sera al Teatro Golden va in scena “C’eravamo tanto odiati”, uno spettacolo che porta il pubblico a riflettere sull’amicizia, sul successo e sulla solitudine.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro Trastevere

Argomenti discussi: Doppio appuntamento al Teatro President con Malëtt i sood!; Centopercento Teatro; Piccolipalchi, doppio appuntamento nel weekend con il teatro per bambini e bambine, 24 gennaio 2026; Malëtt i sood!, doppio appuntamento con la Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina.

Sul naviglio…inverno 2026: poesia e teatro nel doppio appuntamento di domenica 1° febbraioParma, 27.01.2026 – Poesia e teatro si avvicenderanno, in doppia replica, domenica 1° febbraio per la seconda data della rassegna Sul Naviglio…inverno 2026 a cura dell’associazione L.O.F.T., con il ... parmatoday.it

Nancy Brilli in scena a Cervia con Il Padrone: doppia data al Teatro Walter ChiariDoppio appuntamento al Teatro Comunale Walter Chiari con Nancy Brilli, protagonista dello spettacolo Il Padrone di Gianni Clementi, in scena giovedì 29 ... ravennanotizie.it

Questo weekend al Teatro Trastevere ,via Jacopa de' Settesoli 3, due spettacoli da non perdere, di @labirraia . IO SONO ALZ, 29 e 30 gennaio ore 21.00. BINARIO 1, dedicato a Modesta Valenti, 31 gennaio ore 21.00 e 1 febbraio ore 17.30. Prenotazio facebook