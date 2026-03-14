Un articolo scritto da Alessandro De Angelis ha suscitato una forte discussione commentando gli elettori di Giorgia Meloni, che vengono definiti come un “mondo scalmanato”. La polemica riguarda il modo in cui vengono descritti i supporter della leader politica e ha portato a diverse reazioni nel mondo dell’informazione. La discussione continua a essere al centro dell’attenzione nei giorni successivi alla pubblicazione.

Un articolo pubblicato da Alessandro De Angelis ha scatenato un acceso dibattito definendo gli elettori di Giorgia Meloni come un mondo scalmanato. La critica si concentra sull’uso di termini che descrivono una folla irrazionale e violenta per caratterizzare la base politica della leader del governo. Si tratta di un caso emblematico dove il confine tra giornalismo e militanza politica appare sfumato, generando accuse di faziosità e mancanza di rispetto verso la Presidente del Consiglio. L’incidente è nato dalla descrizione di un comizio tenutosi a Milano, dove l’autore ha interpretato i toni della premier come un ritorno alla sua natura polemica su temi sensibili come sicurezza e immigrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e il “mondo scalmanato”: la polemica sul linguaggio

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