Un articolo di La Stampa critica gli elettori di Meloni, definendoli “mondo scalmanato”. La testata descrive il giornalismo come militanza politica e accusa l’azienda di tentare di evitare l’invasione della redazione da parte di Askatasuna. Il testo evidenzia anche tensioni tra i giornalisti e alcune organizzazioni politiche, senza fornirne dettagli specifici.

Lo chiamano giornalismo, ma è militanza politica. A La Stampa si devono far perdonare da quelli di Askatasuna per non vedersi di nuovo invasa la redazione. Perché non si spiegano articoli incredibili come quello pubblicato ieri a firma di Alessandro De Angelis che, per definire gli elettori di Giorgia Meloni, non ha trovato di meglio che definirli “il suo mondo scalmanato”. Certo, è bello mettere assieme parole senza senso e soprattutto senza alcun rispetto per chi segue una leader. Ma gli scalmanati sono gli esagitati, quelli che sguazzano nel caos, che provocano violenza: è sottile la differenza con i teppisti. È questo il modo di informare - e deformare - che ha preso piede a La Stampa? È il nuovo modo per proporsi all’editore che verrà? Certo è che si tratta di una modalità piuttosto cafona. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Mondo scalmanato", così La Stampa vede gli elettori di Meloni

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