Mondo scalmanato così La Stampa vede gli elettori di Meloni
Un articolo di La Stampa critica gli elettori di Meloni, definendoli “mondo scalmanato”. La testata descrive il giornalismo come militanza politica e accusa l’azienda di tentare di evitare l’invasione della redazione da parte di Askatasuna. Il testo evidenzia anche tensioni tra i giornalisti e alcune organizzazioni politiche, senza fornirne dettagli specifici.
Lo chiamano giornalismo, ma è militanza politica. A La Stampa si devono far perdonare da quelli di Askatasuna per non vedersi di nuovo invasa la redazione. Perché non si spiegano articoli incredibili come quello pubblicato ieri a firma di Alessandro De Angelis che, per definire gli elettori di Giorgia Meloni, non ha trovato di meglio che definirli “il suo mondo scalmanato”. Certo, è bello mettere assieme parole senza senso e soprattutto senza alcun rispetto per chi segue una leader. Ma gli scalmanati sono gli esagitati, quelli che sguazzano nel caos, che provocano violenza: è sottile la differenza con i teppisti. È questo il modo di informare - e deformare - che ha preso piede a La Stampa? È il nuovo modo per proporsi all’editore che verrà? Certo è che si tratta di una modalità piuttosto cafona. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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