meloni spegne la polemica con macron occhi sul vertice di tolosa

Giorgia Meloni chiarisce che il recente episodio tra Italia e Francia è stato solo un malinteso, senza intenzioni di creare tensioni. La premier italiana ha deciso di spegnere le polemiche, puntando a mantenere buoni rapporti con Parigi. Nel frattempo, si prepara il vertice di Tolosa, che potrebbe definire nuovi accordi tra i due Paesi. Meloni desidera concentrare l’attenzione su questa occasione, evitando ulteriori discussioni pubbliche.

Meloni a tutto campo: "Il referendum non è un giudizio sul governo. Giuste le parole di Mattarella" Meloni duella con Macron, le lobby green, le società energetiche, allontana le urne. Il rischio ritorsioni dai pm di Milano Caso chiuso, incidente derubricato a incomprensione. Giorgia Meloni non ha intenzione di alimentare polemiche con Emmanuel Macron dopo il duro botta e risposta di giovedì: prima l’intervento del capo dell’esecutivo sull’omicidio del militante di estrema destra Quentin Deranque, poi il “fallo di reazione” del presidente francese che aveva invitato la premier italiana a non intromettersi nelle faccende altrui e, infine, la replica di Meloni che in tv ha lanciato l’allarme del possibile ritorno degli anni bui, ricordando di come Parigi abbia ospitato brigatisti rossi.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani a Roma da Meloni. Il presidente ucraino: "Sul Donbass nessun accordo"Il presidente ucraino Zelensky si trova a Londra per incontri con leader europei, tra cui Starmer, Macron e Merz, e domani sarà a Roma da Meloni.

