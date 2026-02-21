Meloni spegne la polemica con Macron Occhi sul vertice di Tolosa
Giorgia Meloni chiarisce che il recente episodio tra Italia e Francia è stato solo un malinteso, senza intenzioni di creare tensioni. La premier italiana ha deciso di spegnere le polemiche, puntando a mantenere buoni rapporti con Parigi. Nel frattempo, si prepara il vertice di Tolosa, che potrebbe definire nuovi accordi tra i due Paesi. Meloni desidera concentrare l’attenzione su questa occasione, evitando ulteriori discussioni pubbliche.
Meloni a tutto campo: "Il referendum non è un giudizio sul governo. Giuste le parole di Mattarella" Meloni duella con Macron, le lobby green, le società energetiche, allontana le urne. Il rischio ritorsioni dai pm di Milano Caso chiuso, incidente derubricato a incomprensione. Giorgia Meloni non ha intenzione di alimentare polemiche con Emmanuel Macron dopo il duro botta e risposta di giovedì: prima l’intervento del capo dell’esecutivo sull’omicidio del militante di estrema destra Quentin Deranque, poi il “fallo di reazione” del presidente francese che aveva invitato la premier italiana a non intromettersi nelle faccende altrui e, infine, la replica di Meloni che in tv ha lanciato l’allarme del possibile ritorno degli anni bui, ricordando di come Parigi abbia ospitato brigatisti rossi.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani a Roma da Meloni. Il presidente ucraino: "Sul Donbass nessun accordo"Il presidente ucraino Zelensky si trova a Londra per incontri con leader europei, tra cui Starmer, Macron e Merz, e domani sarà a Roma da Meloni.
Leggi anche: Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani a Roma da Meloni
Macron a sorpresa con gli occhiali: ecco il segreto di comunicazione
Argomenti discussi: Giorgia Meloni a Sanremo 2026? Fake!: la smentita di Carlo Conti; Giorgia Meloni a Sanremo 2026? Fake! | la smentita di Carlo Conti.
Ice alle Olimpiadi, Meloni spegne la sinistra a corto di argomenti: il chiarimento che silenzia le polemicheQuella sull’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina è una polemica surreale. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni ai microfoni di Dritto e rovescio su Rete 4. La sezione investigativa della cosiddetta Ho ... strettoweb.com
Caos in Rai, Petrecca si dimette e Giorgia Meloni va a Sanremo: scoppia la polemicaGiorgia Meloni e Paolo Petrecca stanno facendo discutere per due decisioni che riguardano la tv di Stato: ecco di cosa si tratta. donnapop.it
Carlo Conti chiude le voci su Meloni a Sanremo: “Rasenta la fantascienza” Nessuna ospitata della premier alla prima serata del Festival. A spegnere definitivamente le indiscrezioni circolate nelle ultime ore è stato direttamente Carlo Conti. Attraverso il suo - facebook.com facebook