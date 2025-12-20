A Riyadh, una delegazione di Bologna e Napoli ha fatto visita ai bambini dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib, regalando momenti di gioia ai piccoli pazienti ricoverati nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Lega Calcio Serie A. Ecco i dettagli. Una delegazione di Bologna e Napoli visita l’ospedale pediatrico di Riad. Si legge sul sito della Lega Serie A: Regalare un sorriso ai bambini dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib di Al Sahafah, a Riyadh: questo l’obiettivo della visita organizzata oggi da Lega Calcio Serie A, che ha visto la partecipazione di una delegazione del Bologna e del Napoli, accompagnate da rappresentanti della Lega Calcio Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Una delegazione di Bologna e Napoli ha fatto visita ai bambini dell’Ospedale Pediatrico di Riad

