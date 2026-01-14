Incidente a Montefiascone | pedone investito da un' auto interviene l' elisoccorso

Un incidente a Montefiascone ha coinvolto un pedone, rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, compreso un elicottero, per garantire le prime cure e il trasferimento in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

