Un dirigente statunitense ha annunciato di aver ordinato un raid aereo sull’isola iraniana di Kharg, definendolo tra i più potenti mai effettuati nella regione del Medio Oriente. Secondo quanto riferito, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha portato a termine l’operazione pochi istanti fa, cancellando completamente gli obiettivi prefissati. L’evento si inserisce in una serie di azioni militari che coinvolgono l’area.

«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all'occhiello dell'Iran: l'isola di Kharg». Lo riferisce Donald Trump con un post su Truth, in merito all'isola da cui transita circa l'80% dell'export petrolifero di Teheran, finora risparmiata dagli attacchi. «Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto. Tuttavia, per senso di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere presenti sull'isola.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trump: «Ho dato l'ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg, tra i più potenti nella storia del Medio Oriente»

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