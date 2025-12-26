Paura nella notte a Campodolcino, dove alle 4.17 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gualdera per un incendio che ha interessato un’abitazione, con le fiamme che hanno coinvolto anche il tetto. Sul posto sono state mobilitate cinque squadre, con uomini e mezzi arrivati da più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Incendio nella notte a Campodolcino, fiamme ad un tetto

