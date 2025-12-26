Incendio nella notte a Campodolcino fiamme ad un tetto

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella notte a Campodolcino, dove alle 4.17 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gualdera per un incendio che ha interessato un’abitazione, con le fiamme che hanno coinvolto anche il tetto. Sul posto sono state mobilitate cinque squadre, con uomini e mezzi arrivati da più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

