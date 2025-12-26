Incendio nella notte a Campodolcino fiamme ad un tetto
Paura nella notte a Campodolcino, dove alle 4.17 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gualdera per un incendio che ha interessato un’abitazione, con le fiamme che hanno coinvolto anche il tetto. Sul posto sono state mobilitate cinque squadre, con uomini e mezzi arrivati da più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Incendio nella notte a Campodolcino: casa in fiamme, maxi intervento dei soccorsi - Nella notte odierna, alle ore 4:17, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gualdera, nel comune di Campodolcino, per un incendio che ha coinvolto un'abitazione e il tetto dello stabile.
Fiamme e fumo, incendio all'alba in una casa in montagna a 1500 metri (FOTO): massiccio intervento dei vigili del fuoco - Momenti di paura poco prima dell'alba di questa mattina, 26 dicembre, a Campodolcino in provincia di Sondrio a circa 1500 metri di quota: un'incendio è divampato in un'abitazione, massiccio i
Campodolcino, incendio in una villetta nella notte: famiglia in salvo Paura nella notte a Gualdera, distrutto l'appartamento. L'allarme lanciato da un villeggiante di Saronno che si trovava nell'appartamento con la moglie, i due figli e la suocera. L'uomo si è acc
