Max Mara | 200 cappotti rubati 300mila euro in gioco

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, un gruppo organizzato ha rubato circa 200 cappotti dallo stabilimento Max Mara di San Maurizio. Si stima che il valore totale dei capi asportati sia di circa 300.000 euro. Le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini e raccogliere elementi sul colpo. La proprietà ha presentato denuncia contro ignoti.

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, un gruppo organizzato ha colpito lo stabilimento Max Mara a San Maurizio. La refurtiva ammonta a circa 200 cappotti pronti per la spedizione, con un valore stimato di 300.000 euro. I malviventi hanno agito dopo le due di notte, bloccando l’accesso alla strada principale all’altezza dell’asilo nido Maramotti utilizzando veicoli rubati. L’azione è durata meno di cinque minuti, dimostrando una pianificazione maniacale dei dettagli operativi. L’organizzazione criminale e la dinamica del colpo. La rapidità dell’intervento suggerisce che i colpevoli non siano semplici ladri occasionali ma professionisti della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara: 200 cappotti rubati, 300mila euro in gioco Articoli correlati Furto alla Max Mara di San Maurizio: rubati 200 cappotti pronti da spedire. Bottino da 300mila euroReggio Emilia, 13 marzo 2026 – Un colpo rapido e organizzato nel minimo dettaglio, quello che nella notte ha colpito lo stabilimento Max Mara, nello... Leggi anche: Guida: Max Mara Top In Maglia Tutto quello che riguarda Max Mara Temi più discussi: Furto alla Max Mara di San Maurizio: rubati 200 cappotti pronti da spedire. Bottino da 300mila euro; Maxi furto di cappotti nella notte a San Maurizio: nel mirino il gruppo Max Mara. VIDEO; Furto alla Max Mara di San Maurizio | rubati 200 cappotti pronti da spedire Bottino da 300mila euro. Furto alla Max Mara di San Maurizio: rubati 200 cappotti pronti da spedire. Bottino da 300mila euroA entrare in azione un gruppo di banditi che ha prima bloccato l’accesso a una delle vie principali mettendo alcune auto rubate sulla strada per ritardare l’intervento delle forze dell’ordine ... msn.com Maxi furto di cappotti nella notte a San Maurizio: nel mirino il gruppo Max Mara. VIDEOREGGIO EMILIA – Colpo grosso nella notte alla Manifattura San Maurizio di via Calvino a Reggio. Una banda di malviventi, formata da almeno cinque persone secondo le prime informazioni che trapelano da ... reggionline.com Reggio Emilia, svaligiato il magazzino delle Manifatture San Maurizio (gruppo Max Mara): «Bottino da quantificare ma ingente». I ladri creano blocchi stradali con le auto rubate x.com Tra attitudine sportiva e riflessi di luce. #sorelleramonda #patriziapepe #laurenralphlauren #weekendmaxmara #parajumpers Polo cod modello: 32391_8K0408_K027_R877 (PATRIZIA PEPE) Gonna cod modello: 39941_200P08047_001 (LAUREN RALPH - facebook.com facebook