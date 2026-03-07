Nel Salernitano scoperta maxi discarica abusiva

Una maxi discarica abusiva è stata individuata e sequestrata dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, nel Salernitano, in località Foce Sele. La scoperta riguarda un'area estesa, utilizzata per lo smaltimento illecito di rifiuti. L’intervento ha portato al sequestro dell’area e al fermo delle attività illecite in corso. La discarica si trovava in una zona di campagna vicino al mare.

Tempo di lettura: 2 minuti Una vasta discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, in località Foce Sele. L’area, estesa per circa 12 mila metri quadrati, si trovava all’interno di un’ex azienda zootecnica ormai dismessa. Denunciati all’Autorità giudiziaria l’amministratore unico e una società con sede legale ad Avellino, proprietari dell’azienda zootecnica in attività e affittuari del fondo dove sorge l’ex struttura trasformata in discarica. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Municipale con la collaborazione dell’Ufficio Urbanistica del Comune e dei volontari del Wwf Italia e dell’associazione Noeta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nel Salernitano scoperta maxi discarica abusiva Bacoli, scoperta discarica abusiva: denunciati i responsabiliAbbandono di rifiuti in un’area verde: denunciati i responsabili grazie alle segnalazioni dei cittadini e al sistema di videosorveglianza della città... Scoperta discarica abusiva nella zona industrialeUna vera e propria discarica abusiva è stata scoperta nella zona industriale di Bellona. Tutto quello che riguarda Nel Salernitano. Argomenti discussi: Montecorvino Pugliano, scoperta discarica di auto: sequestrata area con 50 veicoli abbandonati. Nel Salernitano scoperta maxi discarica abusivaUna vasta discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, in località Foce Sele. (ANSA) ... ansa.it Frode fiscale, maxi operazione dei finanzieri nel SalernitanoRisultano coinvolti anche un latitante e un avvocato nelle maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano che ha portato alla notifica di misure cautelari emesse dal tribunale di ... ansa.it