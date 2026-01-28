Far west a Sestri Ponente | rissa con lancio di tavolini e sedie

Una notte di paura a Sestri Ponente, vicino a un bar di via Ramiro Ginocchio. Intorno all’una, una lite scoppiata per motivi banali è rapidamente degenerata. La rissa è proseguita all’esterno del locale, con schiaffi, pugni e il lancio di tavolini e sedie di plastica. La scena si è trasformata in un vero e proprio far west improvvisato, lasciando tutti sotto shock.

Paura nella notte nei pressi di un bar di via Ramiro Ginocchio a Sestri Ponente. Intorno all'una si è accesa una lite per futili motivi, poi proseguita e degenerata all'esterno del locale tra schiaffi, pugni e lancio di sedie e tavolini di plastica. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con gli uomini dell'Upgsp e del commissariato Cornigliano. I poliziotti hanno separato i tre contendenti, che hanno però continuato a tenere una condotta violenta, opponendo resistenza all’identificazione e minacciando e oltraggiando gli agenti. Alla fine sono scattati tre arresti nei confronti di un 26enne di fuori provincia, un 27enne e un 45enne di Genova, tutti accusati di rissa, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

