Matteo Bassetti il virologo derubato a Milano

Un virologo è stato vittima di un furto a Milano: la sua auto è stata forzata e le valigie sono state sottratte. L’uomo ha pubblicato un messaggio sui social, esprimendo il suo disappunto e commentando la gestione della sicurezza nella zona. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e ha coinvolto un professionista noto nel settore sanitario.

Lo sfogo social: "Auto aperta e valigie rubate. Complimenti a chi gestisce la sicurezza in questa città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Matteo Bassetti, il virologo derubato a Milano Articoli correlati Matteo Bassetti ancora contro Belen, il virologo posta un vecchio video della showgirl in difficoltàMatteo Bassetti ancora contro Belen Rodriguez sui social, dopo la querelle con la showgirl in merito ai vaccini. Leggi anche: Sifilide, torna a crescere l’allarme in Italia: il virologo Matteo Bassetti avverte sui contagi tra i giovani Aggiornamenti e contenuti dedicati a Matteo Bassetti Temi più discussi: Sifilide, torna a crescere l’allarme in Italia: il virologo Matteo Bassetti avverte sui contagi tra i giovani; Bassetti e l'avversario di padel marpione: Hai una moglie spettacolare; Matteo Bassetti, chi è e dove vive il virologo: la casa di lusso a Genova, le minacce ai tempi del Covid, gli insulti degli haters e la...; Matteo Bassetti, chi è e dove vive il virologo: la casa di lusso a Genova, le minacce ai tempi del Covid, gli insulti degli haters e la... Matteo Bassetti, sfogo social: Auto aperta e valigie rubate, grazie Milano, che brutto esempioIl virologo racconta del furto subito in centro mentre era a cena: Complimenti a chi gestisce la sicurezza in questa città ... milano.repubblica.it Bassetti e l'avversario di padel marpione: Hai una moglie spettacolareTra i protagonista della seconda puntata della trasmissione tv Scherzi a parte c'è stato anche Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino. genovatoday.it «La salute di un bambino non può e non deve dipendere dalle capacità intellettive, piccole o grandi dei genitori». Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive al San Martino di Genova, si esprime senza mezzi termini riguardo al caso della bambina nata co - facebook.com facebook