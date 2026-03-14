Matteo Bassetti il virologo derubato a Milano

Da ilgiorno.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un virologo è stato vittima di un furto a Milano: la sua auto è stata forzata e le valigie sono state sottratte. L’uomo ha pubblicato un messaggio sui social, esprimendo il suo disappunto e commentando la gestione della sicurezza nella zona. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e ha coinvolto un professionista noto nel settore sanitario.

Lo sfogo social: "Auto aperta e valigie rubate. Complimenti a chi gestisce la sicurezza in questa città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Matteo Bassetti, il virologo derubato a Milano

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