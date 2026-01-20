Matteo Bassetti ha condiviso nuovamente un video di Belen Rodriguez, suscitando discussioni online. La recente pubblicazione riprende un episodio in cui la showgirl si trova in difficoltà, riaccendendo il dibattito tra il virologo e la showgirl. Questa scelta si inserisce nel contesto di tensioni già emerse tra Bassetti e Belen, legate alle opinioni sui vaccini. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei social, alimentando ulteriori commenti e rifl

Matteo Bassetti ancora contro Belen Rodriguez sui social, dopo la querelle con la showgirl in merito ai vaccini. Dopo una serie di tweet in cui il virologo e infettivologo ha criticato duramente alcune parole di Rodriguez definendole fuorvianti, Bassetti ha oggi (20 gennaio) rilanciato su X un vecchio video del novembre 2025 in cui la conduttrice appariva in difficoltà sul palco di un evento a Milano dopo avere assunto (come ha raccontato la stessa Belen) alcuni calmanti in seguito a un attacco di panico. Il medico ha corredato il video con la didascalia “ Maledetti vaccini. “ Maledetti vaccini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Matteo Bassetti ancora contro Belen, il virologo posta un vecchio video della showgirl in difficoltà

