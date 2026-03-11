Sifilide torna a crescere l’allarme in Italia | il virologo Matteo Bassetti avverte sui contagi tra i giovani

In Italia, i casi di sifilide e altre infezioni sessualmente trasmesse stanno aumentando, secondo quanto segnalato da un infettivologo sui social. L’esperto ha evidenziato un incremento dei contagi tra i giovani, senza fornire ulteriori dettagli sui numeri o sui luoghi. La notizia riguarda la ripresa dei casi di infezioni che erano in calo negli anni precedenti.

Il fenomeno non riguarda solo l’Italia. In tutta Europa l’incidenza della malattia è tornata a crescere negli ultimi anni: nel 2022 nei paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo sono stati segnalati oltre 35mila casi, con un aumento del 34% rispetto all’anno precedente. Che cos’è la sifilide e come si trasmette La sifilide è una malattia infettiva causata dal batterio Treponema pallidum, una spirocheta scoperta nel 1905. Si trasmette prevalentemente attraverso i rapporti sessuali non protetti, tramite il contatto con lesioni presenti sulle mucose o sulla pelle durante le fasi iniziali della malattia. Può però essere trasmessa anche dalla madre al feto durante la gravidanza, causando la cosiddetta sifilide congenita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

