L’infettivologo genovese Matteo Bassetti ha segnalato di essere stato vittima di un furto nel centro di Milano, nella zona di Porta Venezia. Secondo quanto riferito, qualcuno ha aperto la sua auto e portato via tutti gli oggetti presenti. Bassetti ha condiviso sui social le sue preoccupazioni, affermando di avere paura quando si trova in città.

L’infettivologo genovese Matteo Bassetti denuncia un episodio di furto avvenuto nel centro di Milano, nella zona di Porta Venezia, e racconta la propria esperienza con parole molto dure sui social. L’episodio è accaduto nella serata di venerdì e lo stesso medico ha deciso di rendere pubblica la vicenda con un video su Instagram, parlando di un problema di sicurezza sempre più evidente nella città lombarda. Bassetti ha spiegato di essere arrivato a Milano per una cena tra amici nel ristorante dello chef Andrea Aprea, dopo aver parcheggiato l’auto in viale Majno, non lontano da Porta Venezia. “Di solito lascio la macchina in un garage o in un parcheggio custodito – ha raccontato – ma questa volta non ne ho trovati nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Matteo Bassetti derubato a Milano: “Mi hanno aperto l’auto e portato via tutto, ora ho paura quando arrivo in città”

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