Un furto si è verificato a Cesena mentre la vittima stava cenando, senza accorgersi dell'intrusione. I ladri hanno portato via beni di valore, inclusi i soldi destinati al pagamento del mutuo. La persona colpita riferisce di soffrire di problemi cardiaci e di sentirsi profondamente spaventata dall’accaduto. L’episodio sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza per proteggere la propria abitazione e il proprio benessere.

Cesena, 21 gennaio 2026 – I ladri sono entrati in casa mentre stava cenando e lui non si è accorto di nulla. E’ accaduto a Savignano sul Rubicone nell’abitazione di Bujar Murati 71 anni, albanese, dal 1993 in Italia prima a San Mauro Pascoli e poi a Savignano dal 1997, pensionato e invalido per problemi di cuore, residente in via Zangheri che racconta: “I ladri sono entrati dalla porta finestra del balcone, e hanno messo sottosopra la camera da letto mentre io ero in cucina, stavo cenando e guardando la televisione. Non mi sono accorto di nulla perchè hanno fatto un foro nel vetro della porta finestra, hanno aperto e hanno agito con me in casa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli svaligiano la casa mentre cena: “Mi hanno rubato tutto, anche i soldi per il mutuo. Soffro di cuore e ho paura”

